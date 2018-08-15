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В России "потеряли" прошение о помиловании Сенцова

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в России Дмитрий Артюхов заявил, что не получал прошений о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова, которого удерживают в колонии в Лабытнанги в этом округе. Об этом со ссылкой на пресс-службу российского губернатора сообщает ТАСС, передает УНН.

В России "потеряли" прошение о помиловании Сенцова

"На данный момент ни по линии обращений граждан, ни каких-либо писем к нам в аппарат не поступало ни от матери, ни от самого Сенцова", - отметили в пресс-службе губернатора, комментируя наличие у сестры Сенцова Натальи Каплан ответа администрации президента РФ на прошение матери Олега Сенцова о его помиловании, где говорится, что обращения направлены Дмитрию Артюхову для их использования при предварительном рассмотрении ходатайства о помиловании осужденного. 

Ранее вице-спикер Верховной Рады заявила о цинизме Кремля в помиловании Сенцова.

Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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