В России "потеряли" прошение о помиловании Сенцова

"На данный момент ни по линии обращений граждан, ни каких-либо писем к нам в аппарат не поступало ни от матери, ни от самого Сенцова", - отметили в пресс-службе губернатора, комментируя наличие у сестры Сенцова Натальи Каплан ответа администрации президента РФ на прошение матери Олега Сенцова о его помиловании, где говорится, что обращения направлены Дмитрию Артюхову для их использования при предварительном рассмотрении ходатайства о помиловании осужденного.

Ранее вице-спикер Верховной Рады заявила о цинизме Кремля в помиловании Сенцова.

Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.