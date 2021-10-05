У Росії зафіксували новий добовий антирекорд за кількістю загиблих від коронавірусу за весь час пандемії

Деталі

Умовна летальність (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії), згідно з даними штабу, залишилася на рівні 2,77%. Зокрема, за добу було зареєстровано 58 летальних випадків у Санкт-Петербурзі, 41 — у Свердловській області, 34 — у Ростовській області, по 33 — у Краснодарському краї і Нижегородській області.

Кількість підтверджених випадків зараження зросла за добу на 25 110, до 7 637 427. У відносному вираженні приріст кількості хворих склав 0,33%. Зокрема, за добу виявили 1 894 випадки у Санкт-Петербурзі, 1 788 — у Московській області, 631 — у Самарській області, 602 — у Нижегородській області, 593 — у Воронезькій області.

Кількість так званих активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування в даний момент, збільшилася до 666 672 випливає з повідомлення штабу.

Кількість одужалих зросла за добу на 18 568, до 6 759 059. Частка виписаних пацієнтів, згідно з даними штабу, становить приблизно 88,5% від загальної кількості інфікованих. Зокрема, за добу виписали 1 567 пацієнтів у Санкт-Петербурзі, 1 163 — у Московській області, 557 — у Республіці Башкортостан, 461 — у Свердловській області.

Доповнення

Варто додати, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим і Севастополь.