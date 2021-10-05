В России зафиксировали новый суточный антирекорд по количеству погибших от коронавируса за все время пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 895 против 883 днем ранее, до 211 696. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных во вторник данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием, пишет УНН.
Детали
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии), согласно данным штаба, осталась на уровне 2,77%. В частности, за сутки было зарегистрировано 58 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 41 — в Свердловской области, 34 — в Ростовской области, по 33 — в Краснодарском крае и Нижегородской области.
Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 25 110, до 7 637 427. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%. В частности, за сутки выявили 1 894 случая в Санкт-Петербурге, 1 788 — в Московской области, 631 — в Самарской области, 602 — в Нижегородской области, 593 — в Воронежской области.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 666 672, следует из сообщения штаба.
Число вылечившихся возросло за сутки на 18 568, до 6 759 059. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88,5% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 1 567 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 163 — в Московской области, 557 — в Республике Башкортостан, 461 — в Свердловской области.
Дополнение
Стоит добавить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополь.