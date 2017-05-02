У Росії заблокували месенджери BlackBerry, Imo і Line
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Росії до списку заборонених ресурсів внесли адреси месенджерів BlackBerry, Imo і Line. У переліку також виявився аудіовізуальний чат Vchat, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Месенджери, які раніше відмовилися реєструватися у відомстві в статусі розповсюджувачів інформації, були внесені в реєстр заборонених сайтів з позначкою „Restricting“. Це означає, що в майбутньому Роскомнагляд буде блокувати всі сервісні IP-адреси і технічні домени сервісів”, — йдеться в повідомленні.
Представник Роскомнадзора Вадим Ампелонский підтвердив внесення месенджерів у чорний список.
“Ми спільно з органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, планомірно наповнюємо реєстр організаторів поширення інформації. Ті, хто не реагує, виявляються під блокуванням”, — сказав В.Ампелонский.
Варто зазначити, що раніше в квітні 2017 року на тих же підставах було заблоковано мобільний додаток Zello. Сервісом-рацією нерідко користувалися активісти, в тому числі далекобійники, під час координації протестних акцій.