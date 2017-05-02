В России заблокировали мессенджеры BlackBerry, Imo и Line
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В России в список запрещенных ресурсов внесли адреса мессенджеров BlackBerry, Imo и Line. В перечне также оказался аудиовизуальный чат Vchat, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Мессенджеры, которые ранее отказались регистрироваться в ведомстве в статусе распространителей информации, были внесены в реестр запрещенных сайтов с пометкой „Restricting“. Это означает, что в будущем Роскомнадзор будет блокировать все сервисные IP-адреса и технические домены сервисов”, — говорится в сообщении.
Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский подтвердил внесение мессенджеров в черный список.
“Мы совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, планомерно наполняем реестр организаторов распространения информации. Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой”, — сказал В.Ампелонский.
Стоит отметить, что ранее в апреле 2017 года на тех же основаниях было заблокировано мобильное приложение Zello. Сервисом-рацией нередко пользовались активисты, в том числе дальнобойщики, при координации протестных акций.