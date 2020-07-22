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У Росії за добу COVID-19 виявили у 5862 осіб, загалом - вже близько 790 тис. випадків

Київ • УНН

 • 7616 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. У Росії виявлено 789190 випадків COVID-19, за останню добу виявлено 5862. Про це повідомляє УНН, із посиланням на Telegram-канал МОЗ РФ "Стопкоронавірус.рф".

"За останню добу у Росії виявлено 5862 хворих на нову коронавирусну інфекцію (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.)  у 83 регіонах, з них 1516 випадків (25,9%) - активно, у контактних осіб, без клінічних проявів хвороби. Всього у країні... виявлено 789190 хворих у 85 регіонах", - йдеться у повідомленні.

Також за добу зафіксовано 165 летальних випадків. За весь період у Росії від коронавірусу померли 12745 осіб.

Нагадаємо, в Україні на 8:35 22 липня зафіксовано вже майже 61 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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