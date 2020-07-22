В России за сутки COVID-19 обнаружили у 5862 человек, в общем - уже около 790 тыс. случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В России выявлено 789190 случаев COVID-19, за последние сутки выявлено 5862. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РФ "Стопкоронавирус.рф".
"За последние сутки в России выявлено 5862 больных новой коронавирусной инфекцией (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в 83 регионах, из них 1516 случаев (25,9%) - активно, у контактных лиц, без клинических проявлений болезни. Всего в стране... выявлено 789190 больных в 85 регионах", - говорится в сообщении.
Также за сутки зафиксировано 165 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерли 12745 человек.
Напомним, в Украине на 8:35 22 июля зафиксировано уже почти 61 тысяча случаев коронавирусной болезни COVID-19.