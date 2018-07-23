У Росії ввели карантин через підозру на сибірку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Барун-Хемчикського районі Туви після госпіталізації двох молодих людей з підозрами на сибірську виразку ввели карантин. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу республіканського уряду.
У Барун-Хемчикського районі Туви після забою великої рогатої худоби на чабанській стоянці зареєстровано два випадки з підозрою на захворювання на сибірку у молодих чоловіків у віці 31-34 років.
Молоді люди звернулися за медичною допомогою після появи виразок на шкірі і відразу ж були госпіталізовані в інфекційне відділення Барун-Хемчикського міжкожуунного медичного центру, звідти переведені в Республіканську інфекційну лікарню.
Аналізи проводяться в лабораторії Центру гігієни і епідеміології в Республіці Тива.
На даний момент стан хворих оцінюється як стабільний, середньої тяжкості з поліпшенням.
У зв'язку з цим адміністрація району тимчасово заборонила забій худоби, продаж м'яса на ярмарках, а також ввела заборону на пересування худоби.
Республіканський МОЗ почав ревакцинацію в районі.
Нагадаємо, в лютому цього року в Туреччині лікарі госпіталізували 73 людини за підозрою на зараження сибіркою.