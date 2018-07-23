В России ввели карантин из-за подозрения на сибирскую язву
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Барун-Хемчикском районе Тувы после госпитализации двух молодых людей с подозрениям на сибирскую язву ввели карантин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.
В Барун-Хемчикском районе Тувы после забоя крупного рогатого скота на чабанской стоянке зарегистрировано два случая с подозрением на заболевание сибирской язвой у молодых мужчин в возрасте 31-34 лет.
Молодые люди обратились за медицинской помощью после появления язвочек на коже и сразу же были госпитализированы в инфекционное отделение Барун-Хемчикского межкожуунного медицинского центра, оттуда переведены в Республиканскую инфекционную больницу.
Анализы проводятся в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва.
На настоящий момент состояние больных оценивается как стабильное, средней степени тяжести с улучшением.
В связи с этим администрация района временно запретила забой скота, продажу мяса на ярмарках, а также ввела запрет на передвижение скота.
Республиканский Минздрав начал ревакцинацию в районе.
Напомним, в феврале этого года в Турции врачи госпитализировали 73 человека по подозрению на заражение сибирской язвой.