У Росії вперше з початку пандемії зафіксували більше 900 смертей за добу від COVID-19. Це черговий антирекорд

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Кількість смертей через коронавірус в Росії зросла за добу на 929 проти 895 днем раніше, до 212 625. Це новий максимум з початку епідемії, випливає з опублікованих у середу даних оперативного штабу по боротьбі із захворюванням, пише УНН.

Деталі

Умовна летальність (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) залишилася на рівні 2,77%, випливає з даних штабу. Зокрема, за добу було зареєстровано 55 летальних випадків у Санкт-Петербурзі, 46 — у Свердловській області, 35 — у Саратовській області, 34 — у Ростовській області, 33 — у Нижегородській області.

Кількість підтверджених випадків зараження зросла за добу на 25 133, до 7 662 560. У країні виявляють понад 25 тис. хворих п’ятий день поспіль. У відносному вираженні приріст кількості хворих за добу склав 0,33%. Зокрема, у Москві за добу виявили 3 589 нових випадків, у Санкт-Петербурзі — 2 187, у Підмосков’ї — 1 410, у Самарській і Нижегородській областях — 638 і 611 відповідно.

Кількість так званих активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування в даний момент, збільшилася до 671 035, випливає з повідомлення штабу.

Кількість одужалих після коронавірусу зросла за добу на 19 841, до 6 778 900. Частка виписаних пацієнтів, згідно з даними штабу, становить приблизно 88,5% від загальної кількості інфікованих. Зокрема, за добу було зареєстровано 55 летальних випадків у Санкт-Петербурзі, 46 — у Свердловській області, 35 — у Саратовській області, 34 — у Ростовській області, 33 — у Нижегородській області.

Ситуація у Москві

Кількість інфікованих коронавірусною інфекцією у Москві зросла за добу на 3 589 проти 3 827 днем раніше, до 1 658 065.

У відносному вираженні приріст кількості хворих, за даними штабу, склав 0,22%.

Кількість смертей через коронавірус у Москві за добу зросла на 71 проти 72 днем раніше. Всього у місті померли 29 385 осіб (1,77% всіх інфікованих), випливає з повідомлення штабу.

Кількість одужалих за добу зросла на 2 399, до 1 502 833. Зараз у столиці, за даними штабу, продовжують лікування 125 847 осіб.

Доповнення

Варто додати, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.

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