В России впервые с начала пандемии зафиксировали более 900 смертей в сутки от COVID-19. Это очередной антирекорд

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 929 против 895 днем ранее, до 212 625. Это новый максимум с начала эпидемии, следует из опубликованных в среду данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием, пишет УНН.

Детали

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,77%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 55 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 46 — в Свердловской области, 35 — в Саратовской области, 34 — в Ростовской области, 33 — в Нижегородской области.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 25 133, до 7 662 560. В стране выявляют более 25 тыс. заболевших пятый день подряд. В относительном выражении прирост числа заболевших за сутки составил 0,33%. В частности, в Москве за сутки выявили 3 589 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 2 187, в Подмосковье — 1 410, в Самарской и Нижегородской областях — 638 и 611 соответственно.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 671 035, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 19 841, до 6 778 900. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88,5% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки было зарегистрировано 55 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 46 — в Свердловской области, 35 — в Саратовской области, 34 — в Ростовской области, 33 — в Нижегородской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 589 против 3 827 днем ранее, до 1 658 065.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,22%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 71 против 72 днем ранее. Всего в городе умерли 29 385 человек (1,77% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 399, до 1 502 833. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 125 847 человек.

Дополнение

Стоит добавить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.

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