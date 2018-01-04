У Росії внаслідок ДТП загинули 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Росії на автодорозі "Ханти-Мансійськ - Нягань" внаслідок ДТП загинули 10 людей, за цим фактом порушено кримінальну справу. Про це повідомляє прес-служба СК РФ, передає УНН.
Як повідомляється, увечері у вівторок 3 січня на 159 кілометрі автодороги "Ханти-Мансійськ - Нягань" сталася ДТП за участю легкових автомобілів Renault Duster і Mazda 6. У результаті аварії загинуло 10 людей, зокрема четверо дітей.
Триває розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів, що призвело з необережності смерть більше двох осіб).
Проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин і причин події, призначено судово-медичні експертизи.
Як повідомляв УНН, в Італії в результаті ДТП згоріли шість людей, в тому числі діти.