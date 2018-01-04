В России в результате ДТП погибли 10 человек

Как сообщается, вечером во вторник 3 января на 159 километре автодороги “Ханты-Мансийск — Нягань” произошло ДТП с участием легковых автомобилей Renault Duster и Mazda 6. В результате аварии погибло 10 человек, в том числе четверо детей.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщал УНН, в Италии в результате ДТП сгорели шесть человек, в том числе дети.