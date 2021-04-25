У Росії візьмуться перевіряти підручники з історії після зауважень Путіна

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Мінпросвіти РФ має намір провести перевірку змісту шкільних підручників з історії. Про це заявив глава міністерства Сергій Кравцов на телеканалі "Росія-1", передає УНН.

Цитата

"Ми проведемо зараз повний аналіз всіх підручників", - повідомив Кравцов.

Контекст

Виступаючи з посланням до Федеральних зборів 21 квітня, президент РФ Володимир Путін зізнався, що "іноді з подивом читає деякі шкільні підручники, в яких відсутні відомості про ключові події Великої Вітчизняної війни, наприклад про Сталінградську битву".

Президент РФ поставив питання про те, хто пише і пропускає такі навчальні посібники.

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