В России возьмутся проверять учебники по истории после замечаний Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Минпросвещения РФ намерена провести проверку содержания школьных учебников по истории. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов на телеканале "Россия-1", передает УНН.
Цитата
"Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников", - сообщил Кравцов.
Контекст
Выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, президент РФ Владимир Путин признался, что "иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве".
Президент РФ поставил вопрос о том, кто пишет и пропускает такие учебные пособия.