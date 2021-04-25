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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 185512 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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2 марта, 17:53 • 156851 просмотра

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В России возьмутся проверять учебники по истории после замечаний Путина

В России возьмутся проверять учебники по истории после замечаний Путина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Минпросвещения РФ намерена провести проверку содержания школьных учебников по истории. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов на телеканале "Россия-1", передает УНН.

Цитата

"Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников", - сообщил Кравцов.

Контекст

Выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, президент РФ Владимир Путин признался, что "иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве".

Президент РФ поставил вопрос о том, кто пишет и пропускает такие учебные пособия.

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