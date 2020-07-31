У Росії виявили вже близько 840 тис. випадків COVID-19, за добу - 5482
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У Росії виявлено вже 839 981 випадків COVID-19, за останню добу - 5482. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МОЗ РФ "Стопкоронавірус.рф".
"За останню добу у Росії виявлено 5 482 хворих новою коронавірусною інфекцією (хворобою - ред.) у 84 регіонах, з них 1 396 випадків (25,5%) - активно, у контактних осіб, без клінічних проявів хвороби. Всього у країні наростаючим підсумком виявлено 839 981 хворий у 85 регіонах", - йдеться у повідомленні.
Також уточнюється, що за добу зафіксовано 161 летальний випадок.
"За весь період у Росії від коронавірусу померли 13 963 особи", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що станом на ранок п'ятниці загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 671 909. У свою чергу, одужали 10 084 439 осіб.