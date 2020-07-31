В России обнаружили уже около 840 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 5482
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В России выявлено уже 839 981 случай COVID-19, за последние сутки - 5482. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РФ "Стопкоронавирус.рф".
"За последние сутки в России выявлено 5482 больных новой коронавирусной инфекцией (болезнью - ред.) в 84 регионах, из них 1396 случаев (25,5%) - активно, у контактных лиц, без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 839 981 больной в 85 регионах", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что за сутки зафиксировано 161 летальный случай.
"За весь период в России от коронавируса умерли 13 963 человека", - говорится в сообщении.
Напомним, что по состоянию на утро пятницы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 671 909. В свою очередь, выздоровели 10084439 человек.