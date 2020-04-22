У Росії відкрили справу на хакера за спробу зірвати онлайн-уроки школярів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У російському Санкт-Петербурзі відкрито кримінальну справу на чоловіка, який приєднувався до онлайн-уроків школярів, представляючись співробітником російського Міносвіти, та розіграшами намагався зірвати заняття. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Слідчого комітету РФ.
“... проведена перевірка за фактом вчинення протиправних дій при проведенні дистанційного навчання школярів, за результатами якої порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 272 КК РФ (неправомірний доступ до комп’ютерної інформації)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що користувач соціальної мережі “ВКонтакте” під псевдонімом “Артур Амаєв”, який позиціонує себе як “стример”, знімає проходження відеоігор, а також розіграші, які викладає на своєму каналі під назвою “Russia Paver” на платформі YouTube.
“Так, 27 березня і 6 квітня 2020 року було розміщено відеозаписи, на яких блогер приєднувався до навчальних онлайн-трансляцій школярів, розігрував їх, при цьому поводився зухвало, хамив, фактично зривав дистанційні навчальні заняття, в тому числі представлявся співробітником Міністерства освіти Російської Федерації. Факти зривів онлайн-уроків були на території міста Санкт-Петербурга”, — йдеться у повідомленні.
Встановлення місце знаходження зловмисника триває.
Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність хакерського угрупування, що за допомогою шкідливого програмного забезпечення викрадало кошти з рахунків фізичних та юридичних осіб, завдавши збитків на понад 20 мільйонів гривень.