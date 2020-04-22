В России открыли дело на хакера за попытку сорвать онлайн-уроки школьников
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В российском Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело на мужчину, который присоединялся к онлайн-урокам школьников, представляясь сотрудником российского Минобразования, и розыгрышами пытался сорвать занятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
"... проведена проверка по факту совершения противоправных действий при проведении дистанционного обучения школьников, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пользователь социальной сети "ВКонтакте" под псевдонимом "Артур Амаев", который позиционирует себя как "стример", снимает прохождения видеоигр, а также розыгрыши, которые выкладывает на своем канале под названием "Russia Paver" на платформе YouTube.
"Так, 27 марта и 6 апреля 2020 года было размещено видео, на которых блогер присоединялся к учебным онлайн-трансляциям школьников, разыгрывал их, при этом вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал дистанционные учебные занятия, в том числе представлялся сотрудником Министерства образования Российской Федерации. Факты срывов онлайн-уроков были на территории города Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Установление местонахождения злоумышленника продолжается.
Напомним, киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки, что с помощью вредоносного программного обеспечения похищала средства со счетов физических и юридических лиц, причинив ущерб на более 20 миллионов гривен.