У Росії відкрили провадження за фактом вбивства Д.Вороненкова - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У слідчому комітеті Росії розпочали кримінальне провадження про вбивство екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, передає УНН з посиланням на “РІА Новости”.
“СК порушив справу щодо вбивства Д.Вороненкова. Воно знаходиться у слідчого СК РФ Дениса Жеренова,” — йдеться в повідомленні.
В агентстві зазначили, що офіційного підтвердження цієї інформації не мають.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
В січні Д.Вороненков дав свідчення Генеральній прокуратурі України у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.
Нещодавно Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт колишнього депутата Держдуми Росії від КПРФ Дениса Вороненкова.
Як повідомляв УНН, чоловік, який стріляв у екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, служив у добровольчому батальйоні “Донбас”.
Раніше з’явилася інформація, що вбивця Д.Вороненкова — Павло Паршов, 1988 року народження. При цьому, згідно з даними розшукового обліку МВС, Павло Паршов вказаний як особа, що переховується від органів прокуратури. Вказано, що він зник у 2011 році на Дніпропетровщині. Відповідно до вказаних у обліку даних, його обвинувачують за ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.
Це ім’я озвучив і нардеп Антон Геращенко як ім’я вбивці. Нардеп також повідомив, що П.Паршов у 2015 році був прийнятий до лав Нацгвардії попри те, що перебував у розшуку.
Згодом у Нацгвардії повідомили, що імовірного убивцю Д.Вороненкова звільнили з Нацгвардії через невиконання контракту.