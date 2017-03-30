В России открыли производство по факту убийства Д.Вороненкова - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В следственном комитете России начали уголовное производство об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает УНН со ссылкой на "РИА Новости".
"СК возбудил дело по убийству Д.Вороненкова. Оно находится у следователя СК РФ Дениса Жеренова ", - говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что официального подтверждения этой информации нет.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
В январе Д.Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.
Недавно Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего депутата Госдумы России от КПРФ Дениса Вороненкова.
Как сообщал УНН, стрелявший в экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, служил в добровольческом батальоне "Донбасс".
Ранее появилась информация, что убийца Д.Вороненкова - Павел Паршов, 1988 года рождения. При этом, согласно данным розыскного учета МВД Павел Паршов указан как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Указано, что он исчез в 2011 году в Днепропетровской области. В соответствии с указанными в учете данных, его обвиняют по ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.
Это имя озвучил и нардеп Антон Геращенко как имя убийцы. Нардеп также сообщил, что П.Паршов в 2015 году был принят в ряды Нацгвардии несмотря на то, что находился в розыске.
Впоследствии в Нацгвардии сообщили, что вероятного убийцу Д.Вороненкова освободили из Нацгвардии из-за невыполнения контракта.