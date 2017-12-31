У Росії, в розпал святкування Нового року, в центрі міста згоріла ялинка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Росії, в Південно-Сахалінську, в розпал святкування Нового року в центрі міста згоріла 25-метрова ялинка. Про це повідомляє РІА Новини, передає УНН.
"Новорічна ялинка згоріла дотла на площі Леніна в Південно-Сахалінську в розпал святкування Нового року", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що ялина загорілася після години ночі за місцевим часом, коли на площі перебувало кілька тисяч осіб.
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Нагадаємо, першими Новий 2018 рік у світі зустріли жителі острова Кірітіматі, які входять до складу островів Різдва (Республіка Кірібаті), а також жителі міста Нукуалофа (столиця Королівства Тонга).
Крім того, о 14:00 за київським часом в Петропавловську-Камчатському жителі російського міста зустріли Новий рік.