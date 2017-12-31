В России, в разгар празднования Нового года, в центре города сгорела елка

“Новогодняя елка сгорела дотла на площади Ленина в Южно-Сахалинске в разгар празднования Нового года”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ель загорелась после часа ночи по местному времени, когда на площади находилось несколько тысяч человек.

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Напомним, первыми Новый 2018 год в мире встретили жители острова Киритимати, которые входят в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также жители города Нукуалофа (столица Королевства Тонга).

Кроме того, в 14:00 по киевскому времени в Петропавловске-Камчатском жители российского города встретили Новый год.