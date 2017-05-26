У Росії ухвалили закон про кримінальну відповідальність за створення “груп смерті”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Держдума Російської Федерації прийняла закон про введення кримінальної відповідальності за створення “груп смерті” в соціальних мережах, передає УНН з посиланням на “Газета.Ру”.
Зазначається, що у законопроекті передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.
Під діями “групи смерті” в документі мається на увазі схиляння дітей до суїциду і залучення їх до смертельно небезпечних ігор.
В рамках прийнятого законопроекту Кримінальний кодекс Росії доповнюється новою статтею 110.1, яка передбачає відповідальність за схиляння до вчинення самогубства і сприяння здійсненню самогубства.
Як повідомляв УНН, кіберполіція виявила в Україні 926 “груп смерті” і попередила 10 самогубств підлітків.