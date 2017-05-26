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У Росії ухвалили закон про кримінальну відповідальність за створення “груп смерті”

Київ • УНН

 • 9838 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Держдума Російської Федерації прийняла закон про введення кримінальної відповідальності за створення “груп смерті” в соціальних мережах, передає УНН з посиланням на “Газета.Ру”.

У Росії ухвалили закон про кримінальну відповідальність за створення “груп смерті”

Зазначається, що у законопроекті передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Під діями “групи смерті” в документі мається на увазі схиляння дітей до суїциду і залучення їх до смертельно небезпечних ігор.

В рамках прийнятого законопроекту Кримінальний кодекс Росії доповнюється новою статтею 110.1, яка передбачає відповідальність за схиляння до вчинення самогубства і сприяння здійсненню самогубства.

Як повідомляв УНН, кіберполіція виявила в Україні 926 “груп смерті” і попередила 10 самогубств підлітків.

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