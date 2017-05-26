В России приняли закон об уголовной ответственности за создание "групп смерти"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Госдума Российской Федерации приняла закон о введении уголовной ответственности за создание "групп смерти" в социальных сетях, передает УНН со ссылкой на "Газета.Ру".
Отмечается, что в законопроекте предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Под действиями "группы смерти" в документе имеется в виду склонение детей к суициду и привлечение их к смертельно опасным играм.
В рамках принятого законопроекта Уголовный кодекс России дополняется новой статьей 110.1, предусматривающей ответственность за склонение к совершению самоубийства и содействие осуществлению самоубийства.
Как сообщал УНН, киберполиции обнаружила в Украине 926 "групп смерти" и предупредила 10 самоубийств подростков.