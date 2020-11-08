У Росії третю добу поспіль кількість нових випадків COVID-19 перевищує 20 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. За минулу добу у Росії зафіксовано 20498 хворих коронавірусною хворобою COVID-19 у 84 регіонах. Про це повідомив федеральний оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, інформує УНН.
"За останню добу у Росії виявлено 20498 хворих на нову коронавірусну інфекцію (хворобу - ред.) у 84 регіонах, з них 5311 випадків (25,9%) - активно, у контактних осіб, без клінічних проявів хвороби", - йдеться у повідомленні.
Також за добу зафіксовано 286 летальних випадків. За весь період у Росії від коронавірусу померло 30537 людей.
Найбільшу кількість хворих за останню добу зафіксували у Москві - 5751 випадок.
Днем раніше штаб повідомляв про 20 396 хворих за добу у РФ.
Як повідомляв УНН, станом на ранок неділі у світі інфекцією, викликаною новим коронавірусом SARS-CoV-2, заразилося вже більше 49,7 млн осіб.