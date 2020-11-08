В России третьи сутки подряд количество новых случаев COVID-19 превышает 20 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. За минувшие сутки в России зафиксировано 20 498 больных коронавирусной болезнью COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, информирует УНН.
"За последние сутки в России выявлено 20498 больных новой коронавирусной инфекцией (болезнью - ред.) в 84 регионах, из них 5311 случаев (25,9%) - активно, у контактных лиц, без клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении.
Также за сутки зафиксировано 286 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерло 30537 человек.
Наибольшее количество больных за последние сутки зафиксировали в Москве - 5751 случай.
Днем ранее штаб сообщал о 20 396 больных за сутки в РФ.
Как сообщал УНН, по состоянию на утро воскресенья в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, заразилось уже более 49,7 млн человек.