У Росії стався вибух газу в житловому будинку, загинули 2 дитини

"00:30, Кам'янський район, селище Чистоозерне, отримана інформація про вибух побутового газу в двоповерховому 16-квартирному житловому будинку. Евакуйовано дві людини, доставлені в центральну міську лікарню", - говорилося в повідомленні МНС регіону.

В результаті вибуху сталося обвалення покрівлі на площі 50 кв. м.

В адміністрації Богданівського сільського селища, куди входить селище Чистоозерне, повідомили, що під завалами ведуться пошуки ще однієї людини.

Всього евакуйовано 12 осіб, постраждалих доставлено в Центральну міську лікарню Каменська-Шахтинського. "У нас тільки одна постраждала, бабуся, у важкому стані. Один труп дитини, дев'ять років, там, на місці почали розбирати завали", - сказали в приймальному відділенні лікарні.

Пізніше стало відомо про загибель ще однієї людини. Як розповіли в главку, "одна людина (дівчинка 2010 року народження) помер в кареті швидкої допомоги".

Пункт тимчасового розміщення організований в місцевій лікарні, але поки туди ніхто не звернувся, люди розташовуються у родичів.

Нагадаємо, під час вибуху в кафе "Рандеву" у Саратовській області Росії постраждало щонайменше 40 осіб.