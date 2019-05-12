В России произошел взрыв газа в жилом доме, погибли 2 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме в поселке Чистоозерный в Каменском районе Ростовской области России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"00:30 Каменский район, поселок Чистоозерный, получена информация о взрыве бытового газа в двухэтажном 16-квартирном жилом доме. Эвакуированы два человека, доставлены в центральную городскую больницу", - говорилось в сообщении МЧС региона.
В результате взрыва произошло обрушение кровли на площади 50 кв. м.
В администрации Богдановского сельского поселения, куда входит поселок Чистоозерный, сообщили, что под завалами ведутся поиски еще одного человека.
Всего эвакуировано 12 человек, пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу Каменска-Шахтинского. "У нас только одна пострадавшая, бабушка, в тяжелом состоянии. Один труп ребенка, девять лет, там, на месте начали разбирать завалы", - сказали в приемном отделении больницы.
Позднее стало известно о гибели еще одного человека. Как рассказали в главке, "один человек (девочка 2010 года рождения) скончался в карете скорой помощи".
Пункт временного размещения организован в местной больнице, но пока туда никто не обратился, люди располагаются у родственников.
Напомним, во время взрыва в кафе "Рандеву" в Саратовской области России пострадали по меньшей мере 40 человек.