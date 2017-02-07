У Росії скасували вікторину за книгами про Гаррі Поттера через "небезпечні рецепти зілля"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Новосибірській бібліотеці ім.Лихачова скасували вікторину за книгами Джоани Роулінг про Гаррі Поттера через скаргу однієї з читачок, що за рецептами зілля з книг можна приготувати отруту. Про це УНН повідомляє з посиланням на місцеве видання “НГС.Новости”.
“У вікторини закінчувався термін дії. Але вчора прийшла читачка, яка попередила, що якщо раптом за рецептами цих книг зварять зілля, то буде погано. Але не ми ж це придумали, книжка продається, є у відкритому доступі. Її ніхто не забороняв. Ніхто нічого поки не варив, просто жінка свої побоювання висловила, звернула нашу увагу, що якщо раптом якійсь дитині прийде в голову це робити ... Ну, я так розумію, що досі не прийшло. Оскільки надійшло таке побоювання, ми вирішили вже закінчити цю справу”, — повідомили виданню у бібліотеці.
Зазначено, що вікторина проводилась у 2015 та 2016 роках. Наразі частина матеріалів вікторини все ще доступна на сайті бібліотеки, проте повністю її пройти неможливо.
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