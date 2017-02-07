В России отменили викторину по книгам о Гарри Поттере за "опасные рецепты зелья"

"У викторины заканчивался срок действия. Но вчера пришла читательница, которая предупредила, что если вдруг по рецептам этих книг сварят зелье, то будет плохо. Но не мы же это придумали, книга продается, есть в открытом доступе. Ее никто не запрещал. Никто ничего пока не варил, просто женщина свои опасения высказала, обратила наше внимание, что если вдруг какому-то ребенку придет в голову это делать ... Ну, я так понимаю, что пока не пришло. Поскольку поступило такое опасение, мы решили уже закончить это дело ", - сообщили изданию в библиотеке.

Отмечено, что викторина проводилась в 2015 и 2016 годах. Сейчас часть материалов викторины все еще доступна на сайте библиотеки, однако полностью ее пройти невозможно.

Как сообщал УНН, в России впервые осудили за " несообщение о преступлении ".