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У росії шукають способи продовжити війну в Україні без загальної мобілізації – британська розвідка

У росії шукають способи продовжити війну в Україні без загальної мобілізації – британська розвідка

Київ • УНН

 • 245534 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Російська держдума 5 липня схвалила у першому читанні законопроєкт про "спеціальні економічні заходи". Як зазначили у розвідці Міноборони Великої Британії, цей крок є спробою кремля продовжити війну в Україні, не оголошуючи загальної мобілізації, пише УНН.

Цитата

"5 липня 2022 року держдума у першому читанні схвалила запропонований урядом рф закон про спеціальні економічні заходи. Імовірно, закон буде ухвалено, і він надасть владі спеціальні повноваження щодо контролю трудових відносин, відновлення мобілізаційних засобів та вивільнення активів з державних резервів", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Британські розвідники припускають, що цей законопроєкт є спробою кремля запровадити економічні заходи для підтримки війни в Україні, не оголошуючи загальної мобілізації, що досі залишається "політично чутливим" питанням. Він також дасть змогу  росії уникнути визнання того, що вона бере участь у війні та неспроможна подолати українську армію, над якою була перевага у чисельності та озброєнні.

Раніше

На території тимчасово окупованого Криму триває прихована мобілізація, а також таємні поховання солдатів російської армії, що беруть участь у війні проти України, заявила постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Українські Національні Новини

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