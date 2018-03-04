У Росії прокоментували заяву Волкера про ліквідацію "ЛНР/ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков, коментуючи заяву сецпредставника США в Україні Курта Волкера про ліквідацію “ЛНР/ДНР”, заявив, що вони є частиною мінських угод і “без їхньої згоди ніяких миротворців на Донбасі не буде”. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
“Спецпредставник США по зриву Мінських угод Волкер вимагає ні багато ні мало ліквідувати ЛНР і ДНР. Забув, видно, що вони — частина Мінських угод. І без їх згоди ніяких миротворців в Донбасі не буде. При такому підході перспектива місії Волкера прагне до нуля”, — написав він.
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Нагадаємо, спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив так звані ЛНР та ДНР мають бути ліквідовані, оскільки цим утворення немає місця в конституційному укладі України.
За його словами, мінські домовленості спрямовані на те, щоб відновити територіальну цілісність України та її суверенітет.
Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они - часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 березня 2018 р.