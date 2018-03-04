В России прокомментировали заявление Волкера о ликвидации "ЛНР/ДНР"

"Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они - часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев на Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю", - написал он.

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Напомним, спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил так называемые "ЛНР" и "ДНР" должны быть ликвидированы, поскольку этим образованиям нет места в конституционном укладе Украины.

По его словам, минские договоренности направлены на то, чтобы восстановить территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

Спецпредставитель США по срыву Минск соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они - часть Минска соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе Не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю.