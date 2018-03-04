В России прокомментировали заявление Волкера о ликвидации "ЛНР/ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление сецпредставника США в Украине Курта Волкера о ликвидации "ЛНР/ДНР", заявил, что они являются частью минских соглашений и "без их согласия никаких миротворцев на Донбассе не будет". Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
"Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они - часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев на Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю", - написал он.
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Напомним, спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил так называемые "ЛНР" и "ДНР" должны быть ликвидированы, поскольку этим образованиям нет места в конституционном укладе Украины.
По его словам, минские договоренности направлены на то, чтобы восстановить территориальную целостность Украины и ее суверенитет.
Спецпредставитель США по срыву Минск соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они - часть Минска соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе Не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю.- Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 марта 2018