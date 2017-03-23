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У Росії призупинили діяльність "Свідків Єгови" через екстремізм

У Росії призупинили діяльність "Свідків Єгови" через екстремізм

Київ • УНН

 • 18602 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Діяльність головної організації “Свідків Єгови” в Росії призупинили через екстремістську діяльність. Про це з посиланням на Мін’юст РФ повідомляють РІА “Новости”, передає УНН.

Як зазначає видання, релігійна організація “Управлінський центр Свідків Єгови в Росії” тепер значиться в списку громадських і релігійних об’єднань, робота яких призупинена “у зв’язку із здійсненням екстремістської діяльності”.

Наголошується, що остаточне рішення про те, чи забороняти роботу організації в Росії, Верховний суд прийме 5 квітня.

“Управлінський центр свідків Єгови в Росії” — головна організація, що управляє філіями “Свідків Єгови” на російській території. У релігійної організації регулярно виникають проблеми із законом — від судових постанов про заборону детальності і ліквідації відділень до штрафів за зберігання екстремістських матеріалів“, — йдеться у повідомленні Мін’юсту.

За інформацією на сайті, “Свідків Єгови в Росії”, відповідних документів про подачу позову Мін’юстом релігійна організація не отримувала.

“Якщо Мін’юст доб’ється свого, будь-кому з 175 000 віруючих може загрожувати до 10 років в’язниці просто за сповідування своєї віри... Нещодавно, після ліквідації зареєстрованої громади в Таганрозі, 16 наших братів і сестер по вірі були засуджені до великих штрафів, а деякі навіть до 5-річного позбавлення волі умовно — лише за спільне читання Біблії. Це було ілюстрацією”, - каже Василь Калин з Управлінського центру Свідків Єгови в Росії.

Нагадаємо, 17 березня 2017 року, Міністерство юстиції РФ запропонувало включити “Свідків Єгови в Росії” в список екстремістських організацій.

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