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В России приостановили деятельность "Свидетелей Иеговы" за экстремизм

В России приостановили деятельность "Свидетелей Иеговы" за экстремизм

Киев • УНН

 • 18590 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Деятельность головной организации "Свидетелей Иеговы" в России приостановили из-за экстремистской деятельность. Об этом со ссылкой на Минюст РФ сообщает РИА "Новости", передает УНН.

Как отмечает издание, религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" теперь значится в списке общественных и религиозных объединений, работа которых приостановлена ​​"в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

Отмечается, что окончательное решение о том, запрещать или нет работу организации в России, Верховный суд примет 5 апреля.

"Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" - главная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" на российской территории. У религиозной организации регулярно возникали проблемы с законом - от судебных постановлений о запрете детальности и ликвидации отделений к штрафам за хранение экстремистских материалов ", - говорится в сообщении Минюста.

По информации на сайте "Свидетелей Иеговы в России", соответствующих документов о подаче иска Минюстом религиозная организация не получала.

"Если Минюст добьется своего, любому из 175 000 верующих может грозить до 10 лет тюрьмы просто за исповедание своей религии... Недавно, после ликвидации зарегистрированной общины в Таганроге, 16 наших братьев и сестер по вере были приговорены к крупным штрафам, а некоторые даже до 5-летнего лишения свободы условно - только по совместное чтение Библии. Это было иллюстрацией ", - говорит Василий Калин с Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России.

Напомним, 17 марта 2017 года, Министерство юстиции РФ предложило включить "Свидетелей Иеговы в России" в список экстремистских организаций .

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