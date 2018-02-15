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У Росії почали блокувати сайт Навального через розслідування "Рибки-Дерипаски"

Київ • УНН

 • 8598 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У четвер, 15 лютого, політик Олексій Навальний повідомив, що його сайт Navalny.com почали блокувати в Росії. Про це Навальний написав у Telegram, передає УНН з посиланням на “Ведомости”.

“Роскомнадзор приступив до блокування https://navalny.com/ на вимогу Дерипаски. Через деяких провайдерів сайт ще відкривається, але це тимчасово”, - повідомив Навальний.

Доступ до двох сторінок на сайті політика Навального, де розміщено розслідування про Олега Дерипаску, а також ролик про це розслідування, в Росії обмежений, випливає з реєстру Роскомнадзора. Сторінки були внесені до реєстру 9 лютого.
Зазначається, що Навальний мав три робочих доби, щоб видалити матеріал, проте він це робити відмовився і подав до суду на Роскомнадзор.

Крім того, вночі з 14 на 15 лютого сервіс Instagram видалив два пости моделі Насті Рибки (Анастасії Вашукевіч), які були внесені до реєстру забороненої інформації

Нагадаємо, Роскомнадзор дав Instagram і YouTube час до вечора 14 лютого, щоб заблокувати фото та відео, зазначені в ухвалі Усть-Лабінського суду через позов бізнесмена Олега Дерипаски до Анастасії Вашукевіч (Насті Рибки) і Олександра Кирилова (Алекса Леслі).

Дерипаска подав позов до Вашукевич і Кирилова 9 лютого. За словами представника бізнесмена, позивачі порушили таємницю приватного життя Дерипаски.

Російський олігарх подав до суду після виходу розслідування Навального, який вирішив перевірити Instagram-сторінки напіводягнених дівчат-провокаторів, які у 2017 році відвідували його штаби.

13 лютого YouTube закликав команду блогера, опозиціонера Олексія Навального видалити один з ефірів на каналі “Навальний Live”, присвячений розслідуванню щодо бізнесмена Олега Дерипаски та віце-прем’єра Росії Сергія Приходько, попередивши про можливе блокування.

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