В России начали блокировать сайт Навального из-за расследования "Рыбки-Дерипаски"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В четверг, 15 февраля, политик Алексей Навальный сообщил, что его сайт Navalny.com начали блокировать в России. Об этом Навальный написал в Telegram, передает УНН со ссылкой на "Ведомости".
"Роскомнадзор приступил к блокированию https://navalny.com/ по требованию Дерипаски. У некоторых провайдеров сайт уже не открывается, но это временно", - сообщил Навальный.
Доступ к двум страницам на сайте политика Навального, где размещены расследование об Олеге Дерипаске, а также ролик об этом расследование, в России ограничен, как следует из реестра Роскомнадзора. Страницы были внесены в реестр 9 февраля.
Отмечается, что у Навального было три рабочих дня, чтобы удалить материал, однако он это делать отказался и подал в суд на Роскомнадзор.
Кроме того, в ночь с 14 на 15 февраля сервис Instagram удалил два поста модели Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), которые были внесены в реестр запрещенной информации.
Напомним, Роскомнадзор дал Instagram и YouTube время до вечера 14 февраля, чтобы заблокировать фото и видео, указанные в постановлении Усть-Лабинского суда через иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли).
Дерипаска подал иск к Вашукевич и Кириллова 9 февраля. По словам представителя бизнесмена, истцы нарушили тайну частной жизни Дерипаски.
Российский олигарх подал в суд после выхода расследование Навального, который решил проверить Instagram-страницы полуобнаженных девушек-провокаторов, которые в 2017 году посещали его штаба.
13 февраля YouTube призвал команду блогера, оппозиционера Алексея Навального удалить один из эфиров на канале "Навальный Live", посвященный расследованию по бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера России Сергея Приходько, предупредив о возможном блокировании.