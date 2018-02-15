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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 70006 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 85680 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 88381 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 109375 просмотра

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В России начали блокировать сайт Навального из-за расследования "Рыбки-Дерипаски"

В России начали блокировать сайт Навального из-за расследования "Рыбки-Дерипаски"

Киев  •  УНН

 • 8598 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В четверг, 15 февраля, политик Алексей Навальный сообщил, что его сайт Navalny.com начали блокировать в России. Об этом Навальный написал в Telegram, передает УНН со ссылкой на "Ведомости".

"Роскомнадзор приступил к блокированию https://navalny.com/ по требованию Дерипаски. У некоторых провайдеров сайт уже не открывается, но это временно", - сообщил Навальный.

Доступ к двум страницам на сайте политика Навального, где размещены расследование об Олеге Дерипаске, а также ролик об этом расследование, в России ограничен, как следует из реестра Роскомнадзора. Страницы были внесены в реестр 9 февраля.

Отмечается, что у Навального было три рабочих дня, чтобы удалить материал, однако он это делать отказался и подал в суд на Роскомнадзор.

Кроме того, в ночь с 14 на 15 февраля сервис Instagram удалил два поста модели Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), которые были внесены в реестр запрещенной информации.

Напомним, Роскомнадзор дал Instagram и YouTube время до вечера 14 февраля, чтобы заблокировать фото и видео, указанные в постановлении Усть-Лабинского суда через иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли).

Дерипаска подал иск к Вашукевич и Кириллова 9 февраля. По словам представителя бизнесмена, истцы нарушили тайну частной жизни Дерипаски.

Российский олигарх подал в суд после выхода расследование Навального, который решил проверить Instagram-страницы полуобнаженных девушек-провокаторов, которые в 2017 году посещали его штаба.

13 февраля YouTube призвал команду блогера, оппозиционера Алексея Навального удалить один из эфиров на канале "Навальный Live", посвященный расследованию по бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера России Сергея Приходько, предупредив о возможном блокировании.

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