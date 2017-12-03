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У Росії перекинувся автобус з українцями

Київ • УНН

 • 18150 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Курській області Російської Федерації перекинувся автобус, який прямував із Києва до Москви. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу регіонального управління МНС РФ.

“Аварія сталася на автодорозі Тросна — Калинівка в Желєзногорському районі. Автобус, що рухався з Києва до Москви, зробив з’їзд на узбіччя і перекинувся на бік”, — сказав представник відомства.

Зазначається, що в результаті інциденту за медичною допомогою звернулися п’ять осіб. Всього в салоні перебували 25 осіб.

У поліції вважають, що водій автобуса міг заснути, бо, за попередньою інформацією, водії не змінювали один одного більше восьми годин.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Палладіна маршрутний автобус врізався у фуру, є постраждалі.

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