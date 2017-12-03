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В России перевернулся автобус с украинскими

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Курской области Российской Федерации перевернулся автобус, следовавший из Киева в Москву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

“Авария произошла на автодороге Тросна — Калиновка в Железногорске районе. Автобус, двигавшийся из Киева в Москву, совершил съезд на обочину и перевернулся на бок”, — сказал представитель ведомства.

Отмечается, что в результате инцидента за медицинской помощью обратились пять человек. Всего в салоне находились 25 человек.

В полиции считают, что водитель автобуса мог уснуть, потому что, по предварительной информации, водители не сменяли друг друга более восьми часов.

Напомним, в Киеве на проспекте Палладина маршрутный автобус врезался в фуру, есть пострадавшие.

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