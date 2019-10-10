У Росії пенсіонера засудили за держзраду через "шпигунство" на користь України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Ростовський обласний суд в середу, 9 жовтня, засудив 72-річного жителя прикордонного з Україною селища Чортків в Ростовській області Володимира Моргунова до 12 років виправної колонії суворого режиму за державну зраду. Про це повідомляє УНН із посиланням на російське державне інформаційне агентство ТАСС.
У пресслужбі регіонального управління ФСБ РФ зазначили, що Моргунову було пред’явлено звинувачення за ст. 275 КК РФ (“Державна зрада”).
Чоловіка затримали в листопаді 2018 року, в ході обшуку за місцем проживання у нього виявили 10 коробок з-під телефонів, численні сім-карти, а також два паспорти на його ім’я — Російської Федерації та України.
Підсудний — пенсіонер, народився в 1947 році на території селища Мілове Луганської області.
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Відзначається, що Моргунов нібито передавав інформацію співробітникові іноземної спецслужби під час особистих зустрічей, про які він домовлявся телефоном.
“Закордонну розвідку цікавила ситуація в різних сферах економіки, суспільно-політичного життя прикордонного Чортківського району, а також інформація щодо дислокації військової техніки у прикордонні, силах і засобах, задіяних у забезпеченні охорони державної кордону РФ”, — наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, у Болгарії ексдепутата звинувачують у шпигунстві на користь Росії.