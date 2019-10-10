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В России пенсионера осудили за госизмену из-за "шпионажа" в пользу Украины

Киев • УНН

 • 18584 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Ростовский областной суд в среду, 9 октября, приговорил 72-летнего жителя приграничного с Украиной поселка Чертков в Ростовской области Владимира Моргунова до 12 лет исправительной колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское государственное информационное агентство ТАСС.

В России пенсионера осудили за госизмену из-за "шпионажа" в пользу Украины

В пресс-службе регионального управления ФСБ РФ отметили, что Моргунову было предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (“Государственная измена”).

Мужчину задержали в ноябре 2018 года, в ходе обыска по месту жительства у него обнаружили 10 коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя — Российской Федерации и Украины.

Подсудимый — пенсионер, родился в 1947 году на территории поселка Меловое Луганской области.

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Отмечается, что Моргунов якобы передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы во время личных встреч, о которых он договаривался по телефону.

“Зарубежную разведку интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни пограничного Чертковского района, а также информация о дислокации военной техники в пограничные, силах и средствах, задействованных в обеспечении охраны государственной границы РФ”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Болгарии ексдепутата обвиняют в шпионаже в пользу России.

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