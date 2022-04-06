У росії офіційно повідомили про смерть Жириновського
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У росії 6 квітня офіційно повідомили про смерть російського політика, лідера ЛДПР Володимира Жириновського. Підтвердження цього написав у Telegram голова держдуми рф В'ячеслав Володін, пише УНН.
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“Після важкої та тривалої хвороби пішов із життя Володимир Вольфович Жириновський”, – написав у своєму Telegram Володін.
Додамо
Ще 25 березня надійшла інформація про смерть Жириновського. Але в держдумі рф не могли визначитися – помер політик чи ні.
Спочатку інформацію про смерть Жириновського підтвердив російський політик Олександр Пронюшкін. Пізніше речник держдуми В'ячеслав Володін спростував смерть політика.
Нагадаємо
Жириновський потрапив до лікарні з тяжкою формою коронавірусу та ураженням легень на 50-75%. Як писав УНН, політик вакцинувався сім разів. Наприкінці лютого його приєднали до апарату ШВЛ і ввели в штучну кому. Пізніше Жириновського вивели із медикаментозного сну.
Згодом стало відомо, що його стан помітно погіршуються.
Жириновський "славився" своїми скандальними вчинками та заявами. Одна з таких, що "Києву має залишитися третина України, а решта територій має належати росії".