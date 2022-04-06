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В россии официально сообщили о смерти Жириновского

Киев • УНН

 • 159522 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В россии 6 апреля официально сообщили о смерти российского политика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Подтверждение этому написал в Telegram председатель госдумы рф Вячеслав Володин, пишет УНН.

В россии официально сообщили о смерти Жириновского

Цитата

“После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский”, – написал в своем Telegram Володин.

Добавим

Еще 25 марта поступила информация о смерти Жириновского. Но в госдуме РФ не могли определиться – умер политик или нет.

Сначала информацию о смерти Жириновского подтвердил российский политик Александр Пронюшкин. Позже представитель госдумы Вячеслав Володин опроверг смерть политика.

Напомним

Жириновский попал в больницу с тяжелой формой коронавируса и поражением легких на 50-75%. Как писал УНН, политик вакцинировался семь раз. В конце февраля его присоединили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную запятую. Позже Жириновского вывели из медикаментозного сна.

Впоследствии стало известно, что его состояние заметно ухудшается.

Жириновский "славился" своими скандальными поступками и заявлениями. Одна из таких, что "Киеву должна остаться треть Украины, а остальная территория должна принадлежать россии".

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