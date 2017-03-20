У Росії немає опції заміни учасника "Євробачення" - Д.Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Росія сумнівається у можливості заміни учасника на “Євробачення”, зазначив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
“Мені невідомо про рішення наших організаторів, але, наскільки я розумію, такої опції як заміна (учасника), не існує”, — сказав журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи може Росія проігнорувати конкурс або замінити свого представника на “Євробаченні” в разі, якщо Київ відмовить Юлії Самойловій у в’їзді в Україну.
Як повідомлялось раніше, Служба безпеки вивчить питання щодо в’їзду до України представниці Росії на Євробаченні Ю.Самойлової.