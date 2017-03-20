В России нет опции замены участника "Евровидения" - Д.Песков

"Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции как замена (участника), не существует", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Россия проигнорировать конкурс или заменить своего представителя на "Евровидении" в случае, если Киев откажет Юлии Самойловой во въезде в Украину.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности изучит вопрос въезда в Украину представительницы России Ю.Самойловой.