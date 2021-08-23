У Росії назвали небажаною діяльність кількох релігійних організацій Латвії та України

Цитата:

"Ухвалено рішення про визнання небажаною на території Російської Федерації діяльності наступних неурядових організацій: Міжнародний християнський рух “Нове покоління” (Латвійська Республіка); Evaņgēlisko kristiešu baznīca “Jaunā Paaudze” (Євангельська християнська церква “Нове Покоління”) (Латвійська Республіка); Духовне Управління Євангельськіх Християн Української Християнської Церкви “Нове Покоління" (Україна); Духовний Навчальний Заклад Міжнародний Біблійній Коледж “Нове Покоління” (Україна)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Генпрокуратурі РФ заявили, що їх діяльність нібито "становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації".

Інформація про рішення, як вказано, "спрямована до Мін’юсту Росії для внесення відомостей до переліку іноземних і міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнана небажаною на території РФ".

Доповнення

Визнання небажаною на території Російської Федерації діяльності іноземної або міжнародної неурядової організації тягне за собою, у тому числі, заборону на створення на території РФ, а також припинення діяльності раніше створених її структурних підрозділів.