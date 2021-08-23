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В России назвали нежелательной деятельность нескольких религиозных организаций Латвии и Украины

В России назвали нежелательной деятельность нескольких религиозных организаций Латвии и Украины

Киев  •  УНН

 • 15062 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании "нежелательной" на территории Российской Федерации деятельности нескольких зарубежных религиозных организаций - из Латвии и Украины. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Цитата:

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности следующих неправительственных организаций: Международное христианское движение “Новое поколение” (Латвийская Республика); Evaņgēlisko kristiešu baznīca “Jaunā Paaudze” (Евангельская христианская церковь “Новое Поколение”) (Латвийская Республика); Духовне Управління Євангельських Християн Української Християнської Церкви “Нове Покоління” (Духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви “Новое Поколение”) (Украина); Духовний Навчальний Заклад Міжнародний Біблійний Коледж “Нове Покоління” (Духовное Учебное Заведение Международный Библейский Колледж “Новое Поколение”) (Украина)“, — говорится в сообщении.

Детали

В Генпрокуратуре РФ заявили, что их деятельность якобы “представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации”.

Информация о решениях, как указано, “направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ”.

Дополнение

Признание нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой, в том числе, запрет на создание на территории РФ, а также прекращение деятельности ранее созданных ее структурных подразделений.

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