У Росії на суднобудівному заводі перекинувся корабель з людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Під Санкт-Петербургом на суднобудівному заводі "Пелла" перекинувся корабель з робочими, передає УНН з посиланням на повідомлення Telegram-каналу Baza.
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"У Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі "Пелла" перекинувся корабель. За попередніми даними, ведуться пошуки однієї людини - можливо вона заблокована в трюмі судна", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що всього на борту могло перебувати близько десяти людей - вони змогли покинути судно самостійно.
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