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У Росії на суднобудівному заводі перекинувся корабель з людьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Під Санкт-Петербургом на суднобудівному заводі "Пелла" перекинувся корабель з робочими, передає УНН з посиланням на повідомлення Telegram-каналу Baza.

Цитата:

"У Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі "Пелла" перекинувся корабель. За попередніми даними, ведуться пошуки однієї людини - можливо вона заблокована в трюмі судна", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що всього на борту могло перебувати близько десяти людей - вони змогли покинути судно самостійно.

Доповнення

Суецьким каналом відновили рух суден після витіснення гігантського контейнеровоза Ever Given, що звільнило ключовий торговий шлях.

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