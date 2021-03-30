У Росії на суднобудівному заводі перекинувся корабель з людьми

Цитата:

"У Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі "Пелла" перекинувся корабель. За попередніми даними, ведуться пошуки однієї людини - можливо вона заблокована в трюмі судна", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що всього на борту могло перебувати близько десяти людей - вони змогли покинути судно самостійно.

Доповнення

Суецьким каналом відновили рух суден після витіснення гігантського контейнеровоза Ever Given, що звільнило ключовий торговий шлях.