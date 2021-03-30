В России на судостроительном заводе перевернулся корабль с людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Под Санкт-Петербургом на судостроительном заводе "Пелла" перевернулся корабль с рабочими, передает УНН со ссылкой на сообщение Telegram-канала Baza.
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"В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Пелла" перевернулся корабль. По предварительным данным, ведутся поиски одного человека - возможно он заблокирован в трюме судна", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего на борту могло находиться около десяти человек - они смогли покинуть судно самостоятельно.
Дополнение
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