В России на судостроительном заводе перевернулся корабль с людьми

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"В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Пелла" перевернулся корабль. По предварительным данным, ведутся поиски одного человека - возможно он заблокирован в трюме судна", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего на борту могло находиться около десяти человек - они смогли покинуть судно самостоятельно.

Дополнение

Суэцким каналом восстановили движение судов после вытеснения гигантского контейнеровоза Ever Given, что освободило ключевой торговый путь.