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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47250 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65688 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144135 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195290 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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2 марта, 18:35 • 279394 просмотра

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В России на судостроительном заводе перевернулся корабль с людьми

В России на судостроительном заводе перевернулся корабль с людьми

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Под Санкт-Петербургом на судостроительном заводе "Пелла" перевернулся корабль с рабочими, передает УНН со ссылкой на сообщение Telegram-канала Baza.

Цитата:

"В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Пелла" перевернулся корабль. По предварительным данным, ведутся поиски одного человека - возможно он заблокирован в трюме судна", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего на борту могло находиться около десяти человек - они смогли покинуть судно самостоятельно.

Дополнение

Суэцким каналом восстановили движение судов после вытеснения гигантского контейнеровоза Ever Given, что освободило ключевой торговый путь.

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